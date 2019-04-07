Samsun'da silahlı yaralama

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir markette çıkan tartışmada silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yenidoğan Mahallesi Şehit Asteğmen İlhan Namlı Caddesi'nde market işleten Selim D. (37) ile iş yerine gelen Serkan Akman (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selim D, Serkan Akman'a silahla ateş etti.

Vücuduna isabet eden 4 mermiyle ağır yaralanan Akman, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası kaçan Selim D, Bafra'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

