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Samsun'da soğuk hava yılbaşı coşkusuna engel olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 01:41 | Son Güncelleme

SAMSUN'da sahildeki mekanlara akın eden vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla kutladı.

Samsun'da soğuk hava yılbaşı coşkusuna engel olmadı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da sahildeki mekanlara akın eden vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla kutladı. Bölgedeki soğuk hava şartları, kalabalığın coşkulu kutlamalarına engel olmadı.
Samsun'da vatandaşlar, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan restoran ve kafelere giderek yeni yıl heyecanına ortak oldu. Canlı müzik eşliğinde kutlamalara katılan vatandaşlar, saatlerin 00.00'ı göstermesiyle beraber geri sayım yaparak yeni yıla çoşkuyla girdi. Mekanları dolduranlar birbirlerine sarılarak 2019 yılına 'merhaba' dedi. Kentin hemen hemen her yerinde gerçekleştirilen kutlamalar, soğuk havaya karşın sürdü. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, coşkuyla girdikleri yeni yıl için iyi dilek ve temennilerde de bulundu.

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Samsun'da soğuk hava yılbaşı coşkusuna engel olmadıSamsun'da soğuk hava yılbaşı coşkusuna engel olmadıSamsun'da soğuk hava yılbaşı coşkusuna engel olmadıSamsun'da soğuk hava yılbaşı coşkusuna engel olmadı

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