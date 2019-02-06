HABER

Samsun’da sokak ortasındaki cinayete 15 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 19:34 | Son Güncelleme

Samsun’da sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs, yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde Ekim ayında meydana geldi.

Samsun’da sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs, yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde Ekim ayında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Erol Tahtacı (47) ile Aşkın Pank (43), sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Erol Tahtacı, Pank’ı göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Aşkın Pank, bir süre güçlükle yürüdükten sonra sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aşkın Pank, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanan Erol Tahtacı hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Erol Tahtacı, "adam öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye gelince kendi çabasıyla kurtuldu (2)- YenidenAğaçta mahsur kalan kedi, itfaiye gelince kendi çabasıyla kurtuldu (2)- Yeniden
Motorlu testereyle odun keserken, eşini kolundan yaraladıMotorlu testereyle odun keserken, eşini kolundan yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.