Samsun’da sokak ortasındaki cinayete 15 yıl hapis

Samsun’da sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs, yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde Ekim ayında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Erol Tahtacı (47) ile Aşkın Pank (43), sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Erol Tahtacı, Pank’ı göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Aşkın Pank, bir süre güçlükle yürüdükten sonra sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aşkın Pank, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanan Erol Tahtacı hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Erol Tahtacı, "adam öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

