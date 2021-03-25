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Samsun’da sokak ortasındaki cinayete 5 gözaltı

25.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da sokak ortasında 1 kişinin tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde bir barın önünde 5 ay önce gece meydana geldi.

Samsun’da sokak ortasında 1 kişinin tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde bir barın önünde 5 ay önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tabancayla vurulan Yalçın Cerrah olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerinde giden polis, Yalçın Cerrah’ı yerde kanlar içinde buldu. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cerrah’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili C.A., R.G., E.Y., F.C.S. ve M.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Öldürülen Yalçın Cerrah’ın, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak Canik Belediyesi yanında 19 Ağustos’ta Hüsame Ünveren’in (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırı sonucu öldürülmesi olayına karışan ve tutuklanarak cezaevine konulan Ahmet Cerrah’ın akrabası olduğu öğrenildi.

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