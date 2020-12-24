Samsun’da sokak satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda paketler halinde 8,66 gram bonzai, 9,49 gram metamfetamin maddesi ve 204 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

