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Samsun’da sokak satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

25.11.2020 10:32 | Son Güncelleme:
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Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda uyuşturucu satıcılarına yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda uyuşturucu satıcılarına yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi’ndeki operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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