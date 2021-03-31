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Samsun’da sokak satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

31.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah Samsun il merkezinde ve Salıpazarı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da sokak satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah Samsun il merkezinde ve Salıpazarı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 202,5 gram esrar maddesi, 284 kapsül sentetik ecza, 4 adet ekstasy hap, 0,23 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 14 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

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