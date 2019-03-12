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Samsun'da sopalı kavga: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 22:11 | Son Güncelleme

Samsun'da sopalı kavga: 8 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde, iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bafra 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen bir davanın duruşmasına katıldıktan sonra adliyeden çıkan U. ve D. aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Olay yerine gelen polisler tarafından yatıştırılıp Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alınan taraflar daha sonra serbest bırakıldı.

İlçedeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tekrar karşı karşıya gelen aileler arasında sopaların da kullanıldığı kavga başladı.

Olayda, birbirlerini darbeden taraflardan M.D, F.D, A.D, F.D, A.U. H.U, A.U. ve K.D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede güvenlik önlemleri aldı.

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arbede Bafra darp

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