HABER

Samsun'da sosyal medyadan tehdit ve şantaj iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:29 | Son Güncelleme

Samsun'da sosyal medyadan tehdit ve şantaj iddiası

Samsun'dan sosyal medya üzerinden kadınların adına hesap açıp montajlı fotoğraflarını paylaşarak tehdit ve şantajda bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden hesap oluşturarak kadınlara mesaj atan ve arkadaşlık istediğini kabul etmeyenlerin veya engelleyenlerin hesaplarında bulunan fotoğraflarını çıplak fotoğraflarla montajlayıp şantaj ve tehdit ettiği öne sürülen E.Ç'nin (39) yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, zanlıyı, şantaj ve tehditte bulunup adına sahte hesap açtığı bir kadınla, Gazi Devlet Hastanesi önünde buluşmak istediği sırada kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Zanlının polis tarafından kovalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PARTNERYaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...Yaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...
Denizli'de 3 ilçedeki seçim sonucuna itirazDenizli'de 3 ilçedeki seçim sonucuna itiraz
Seçimi kaybeden muhtarın çocuk parkını sökmesine tepkiSeçimi kaybeden muhtarın çocuk parkını sökmesine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şubesi sosyal medya şantaj ve tehdit

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

10 kişiye özel tur! Ünlü fotoğrafçılar ve bloggerlar her detayı fotoğrafladılar

10 kişiye özel tur! Her detayı fotoğrafladılar

Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

Görür görmez telefona sarıldılar! Aksu Çayı'nda şaşırtan anlar

Görür görmez telefona sarıldılar! Avlanmak isterken...

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.