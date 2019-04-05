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Samsun'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:12 | Son Güncelleme

Samsun'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sulama kanalına düşen 1,5 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Hıdırlık Mahallesi 1721. Sokak'taki evlerinin önünde oynayan Kadir Can Al, bir anda gözden kayboldu.

Çevrede araştırma yapan dedesi Murat ve babası Murat Al, küçük çocuğu evin yakınındaki sulama kanalının içinde buldu.

Sudan çıkarılan küçük çocuk, ailesince komşularının aracıyla Vezirköprü Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan küçük çocuğun cenazesi, otopsi için morga konuldu.

Polis ekipleri ile savcı, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma sulama kanalı Vezirköprü

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