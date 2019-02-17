HABER

Samsun’da şüpheli ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 19:09 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulundu.Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’de meydana geldi.

Samsun’da şüpheli ölüm

Samsun’da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulundu.
Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A.(38), E.Y.(26) ve Ş.I. iki katlı evin inşaat halindeki ikinci katındaki dairede bulundukları sırada E.Y. fenalaştı ve morarmaya başladı. Bu sırada C.A. panik içinde olay yerinden kaçtı. Ş.I. 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri E.Y.’nin olay yerinde ölmüş olduğunu tespit etti. Ş.I. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. E.Y.’nin ölümü şüpheli bulundu ve uyuşturucudan ölmüş olabileceği iddia edildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da şüpheli ölüm

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kahramanmaraş'ta aranan 38 kişi yakalandıKahramanmaraş'ta aranan 38 kişi yakalandı
Ağır yaralanan polis müdürü hayatını kaybettiAğır yaralanan polis müdürü hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

ABD uçakları Venezuela sınırında! Açıklama geldi

ABD uçakları Venezuela sınırında! Açıklama geldi

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.