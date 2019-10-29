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Samsun’da şüpheli ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 12:12 | Son Güncelleme

Samsun’da sokakta baygın halde bulunan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde gece meydana geldi.

Samsun’da şüpheli ölüm

Samsun’da sokakta baygın halde bulunan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağı işleten 1 çocuk babası İbrahim Albayrak (45), sokak ortasında baygın halde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. İbrahim Albayrak’ın ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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