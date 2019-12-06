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Samsun'da sürücünün aracıyla çarpıp kaçtığı genç ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 09:19 | Son Güncelleme

Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sürücünün aracıyla çarpıp kaçtığı genç ağır yaralandı.

Çarşamba-Terme kara yolu Yerli Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Ayan'a (22) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen araç çarpıp kaçtı.

Bu sırada, aracıyla yoldan geçen doktor, ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi yaptı.

Ayan, 112 Acil Servis ekibince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Ayan'a çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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