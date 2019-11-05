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Samsun’da sürücüsü rahatsızlanan kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 22:07 | Son Güncelleme

Samsun’da sürücünün direksiyon başında rahatsızlanarak yoldan çıkan panelvan aracın yaklaşık 100 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu 13.

Samsun’da sürücünün direksiyon başında rahatsızlanarak yoldan çıkan panelvan aracın yaklaşık 100 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu 13. kilometresi Gürgendağı mevkisinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Samsun’a giden Metin Yamanoğlu (55) idaresindeki 55 BB 928 plakalı panelvan kamyonet ile seyir halindeyken fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkıp yaklaşık 100 metreden Karadere’ye yuvarlandı. Derenin içinde su olmadığı için boğulmaktan kurtulan sürücü Metin Yamanoğlu ve eşi Nurten Yamanoğlu (52) kazada yaralandı. Kaza yerine ambulans, itfaiye, trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Timi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaralıları derenin içinde sedyeye koyup ip yardımıyla dere yatağından çıkartarak ambulansla taşıdı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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