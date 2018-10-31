HABER

Samsun’da tahliye edilen anaokulu yıkılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 12:48 | Son Güncelleme

 SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde yıkılma tehlikesi nedeniyle dün tahliye edilen Zübeyde Hanım Anaokulu'nda teknik inceleme yapıldı.

Samsun’da tahliye edilen anaokulu yıkılacak

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde yıkılma tehlikesi nedeniyle dün tahliye edilen Zübeyde Hanım Anaokulu'nda teknik inceleme yapıldı. Ağır hasarlı olduğu ve zemininde kayma tespit edilen binanın yıkımına karar verildi.
Vezirköprü ilçesinde dün mutfak ve kazan dairesinin zemininde yaşanan çökme üzerine, 2 idareci, 5 öğretmen ve 5 yardımcı personel ile 135 öğrencinin tahliye edildiği Zübeyde Hanım Anaokulu'nda teknik inceleme yapıldı. Ağır hasarlı olduğu, zemininde kayma tespit edilen binanın yıkımına karar verildi. 6 yıl önce inşa edilen tek katlı yapı, yıkılarak güçlendirilecek zemine yeniden inşa edileceği belirtildi. Okul binasını inşa edilene kadar 135 öğrenci, Mirza Çalışkan İlk ve Ortaokulu bahçesindeki 5 derslikli anaokulunda eğitime devam edecek.
Bu arada, binanın duvarlarında geçen yıl başlayan çatlamaların okul yönetimi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne rapor edildiği öne sürüldü. Rapor üzerine okulda teknik inceleme yapıldığı, ancak bir önlem alınmadığı iddia edildi.

FOTOĞRAFLI

Samsun’da tahliye edilen anaokulu yıkılacakSamsun’da tahliye edilen anaokulu yıkılacakSamsun’da tahliye edilen anaokulu yıkılacakSamsun’da tahliye edilen anaokulu yıkılacak

PARTNER Kulübeler, barlar, genelevler... Burası dünyanın en kalabalık adası! Kulübeler, barlar, genelevler... Burası dünyanın en kalabalık adası!
Mobil Kaza Tutanağı ile hasarınızı hızlı alın!Mobil Kaza Tutanağı ile hasarınızı hızlı alın!
Başkan Yörük: Meriç Deresi'ni fabrika atıkları kirletti Başkan Yörük: Meriç Deresi'ni fabrika atıkları kirletti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan Kobani'de terör örgütü PYD'ye topçu ateşi

TSK'dan Kobani'de terör örgütü PYD'ye topçu ateşi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik Herekol Dağı'nda görevli askerlerle bir araya geldi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik Herekol Dağı'nda görevli askerlerle bir araya geldi

Mobil Kaza Tutanağı ile hasarınızı hızlı alın!

Mobil Kaza Tutanağı ile hasarınızı hızlı alın!

MHP'den İstanbul için dikkat çeken isim! Bedrettin Dalan kimdir?

MHP'den İstanbul için dikkat çeken isim! Bedrettin Dalan kimdir?

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Gündemi sarsacak iddia! "Bahçeli, İstanbul'da Kadir Topbaş sürprizi yapabilir"

Gündemi sarsacak iddia! "Bahçeli, İstanbul'da Kadir Topbaş sürprizi yapabilir"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.