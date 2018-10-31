Samsun’da tahliye edilen anaokulu yıkılacak

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde yıkılma tehlikesi nedeniyle dün tahliye edilen Zübeyde Hanım Anaokulu'nda teknik inceleme yapıldı. Ağır hasarlı olduğu ve zemininde kayma tespit edilen binanın yıkımına karar verildi.

Vezirköprü ilçesinde dün mutfak ve kazan dairesinin zemininde yaşanan çökme üzerine, 2 idareci, 5 öğretmen ve 5 yardımcı personel ile 135 öğrencinin tahliye edildiği Zübeyde Hanım Anaokulu'nda teknik inceleme yapıldı. Ağır hasarlı olduğu, zemininde kayma tespit edilen binanın yıkımına karar verildi. 6 yıl önce inşa edilen tek katlı yapı, yıkılarak güçlendirilecek zemine yeniden inşa edileceği belirtildi. Okul binasını inşa edilene kadar 135 öğrenci, Mirza Çalışkan İlk ve Ortaokulu bahçesindeki 5 derslikli anaokulunda eğitime devam edecek.

Bu arada, binanın duvarlarında geçen yıl başlayan çatlamaların okul yönetimi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne rapor edildiği öne sürüldü. Rapor üzerine okulda teknik inceleme yapıldığı, ancak bir önlem alınmadığı iddia edildi.

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