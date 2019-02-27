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Samsun’da tanzim satış başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 13:03 | Son Güncelleme

Vatandaşların ucuz sebze ve meyve alabilmesi için Samsun Büyükşehir Belediyesince 3 ilçede 7 noktada bugün tanzim satışlar başladı.

Vatandaşların ucuz sebze ve meyve alabilmesi için Samsun Büyükşehir Belediyesince 3 ilçede 7 noktada bugün tanzim satışlar başladı. Tanzim satışlara vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye’de birçok büyük şehirde uygulanan tanzim satışlar Samsun’da da faaliyete geçti. Büyükşehir Belediyesince faaliyete geçirilen tanzim satış yerleri vatandaşlara sebze ve meyveleri ucuz fiyata satacak. İlkadım ilçesinde 5, Canik ve Atakum ilçelerinde de birer noktada açılan tanzim satış yerlerinde vatandaşlar ucuz fiyata sebze ve meyve temin edebilecek.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
İlkadım ilçesi Anıt Park içerisine kurulan Tanzim Satış Merkezinde vatandaşlar ihtiyaçları olan sebze meyveleri alabilmek için sıraya girdi. Yoğun ilgi gören Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler vatandaşların istediği sebze ve meyveyi poşetlere koyarak vatandaşların almasını sağlıyor.

"Amacımız dengesiz olan fiyatları dengelemek"
Tanzim Satış Merkezini ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, son dönemde sebze ve meyve fiyatlarının spekülatif bir şekilde artış gösterdiğini söyledi. Şahin, "Bakanlıktan bize de böyle bir tanzim satış noktası açılması talebi geldi. Biz de Samsun’da 7 noktada tanzim satış yerleri belirledik. Bunların 5 tanesi İlkadım’da, birer tanesi ise Canik ve Atakum ilçelerinde faaliyet gösterecek. Buradaki amaç esnafa zarar vermek değil. Dengesiz olan fiyatları dengelemek. En azından vatandaşlarımız daha ucuza sebze ve meyve temin etmiş olacak. Vatandaşlar da büyük bir ilgi gösterdi. Demek ki ihtiyaç varmış" dedi.
Vatandaşlar ise tanzim satış noktasındaki sebze ve meyve fiyatlarından çok memnun olduklarını ifade etti.

İşte fiyatlar
Gün içerisinde saat 11.00 ila 19.00 arasında faaliyet gösterecek olan tanzim satış noktalarında fiyatlar ise şu şekilde:
"Elma 3 lira, soğan 2 lira, patates 2 lira, patlıcan 4,5 lira, biber 6 lira, domates 3 lira, salatalık 4 lira, nohut (2 kilogramlık poşetler) 11 lira, yeşil mercimek (2 kilogramlık poşetlerde) 9 lira, pirinç 12 lira."

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