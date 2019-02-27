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Samsun’da tanzim satış başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 13:43 | Son Güncelleme

SAMSUN’da oluşturulan tanzim satış noktalarında satışlar başladı, ilgi yoğun oldu.

Samsun’da tanzim satış başladı

Hüseyin KALAY/SAMSUN,(DHA)- SAMSUN’da oluşturulan tanzim satış noktalarında satışlar başladı, ilgi yoğun oldu.
Samsun’da 5'i İlkadım, diğerleri de Canik ve Atakum ilçelerinde olmak üzere 7 tanzim satış noktası hizmet verecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin, kent sakinlerin ucuza sebze meyve yiyebileceklerini belirterek, "Bu artışlarla vatandaşımıza yardımcı olmak ve vatandaşımıza daha uyguna sebze meyve sağlamak için hükümetimizin istekleri ve talepleri doğrultusunda böyle bir tanzim satış mağazaları büyükşehirlerde başladı. Biz de Samsunda 7 bölgede tanzim satış noktaları belirledik. Bunların 5'i İlkadım’da, biri Canik’te, diğeri de Atakum’da. Tabii buradaki amaç esnafa zarar vermek değil. Ortadaki dengesiz fiyatları dengeli, hale getirmek. Ortada başka bir amaç yok. En azından imkanı olmayan vatandaşlarımıza daha ucuza sebze meyve alabilecekler" dedi.

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Samsun’da tanzim satış başladı

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