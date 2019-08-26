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Samsun'da tarihi silah ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 19:08 | Son Güncelleme

Silah kaçakçılığına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

Samsun'da, düzenlenen operasyonda tarihi piyade tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçaklığına yönelik soruşturma kapsamında aldıkları istihbarat doğrultusunda Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletlerince kullanıldığı değerlendirilen M1 uzun namlulu piyade tüfeği ve 326 mermi buldu.

Ekipler, ikamette bulunan Erkan T, Atakan B. ve Abdülkadir K'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Atakan B. savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Erkan T. tutuklandı, Abdülkadir K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi M1 uzun namlulu piyade tüfeği Samsun

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