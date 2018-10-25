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Samsun'da tehdit ve yağma iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 10:14 | Son Güncelleme

Samsun'da tehdit ve yağma iddiası

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tehdit ve nitelikli yağma iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda D.B.Y. (30), A.C.Y. (27), F.K. (32) ve A.K. (28) gözaltına alındı.

Ekipler tarafından yaklaşık 3 aydır takip edildikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

D.B.Y. (30) ve A.C.Y. (27) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, F.K. (32) ve A.K. (28) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tehdit ve nitelikli yağma Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü

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