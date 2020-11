Samsun’da ticari araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi

Samsun Valiliği’nce il sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın “1 Aralık tarihi ile takip eden yılın 1 Nisan” tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi.

Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ülkemizin gündemini sürekli meşgul eden trafik kazalarında, her yıl binlerce insanımız hayatını kaybetmekte, on binlercesi ise yaralanmaktadır. Hava ve yol şartlarının trafik güvenliğini olumsuz etkilediği kış mevsiminde güvenli sürüş için dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler daha da önemli hale gelmektedir. Alınacak basit önlemler ile olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek mümkün olabilmektedir. Kış şartları altında güvenli bir sürüş için aracın kış hazırlıklarını yapmak çok önemlidir. Özellikle kış şartlarına uygun lastik kullanmak yol tutuşu için hayati önem taşımaktadır. Kış Lastiği ‘7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik’ şeklinde tanımlanmaktadır. Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanması zorunludur. İl sınırları içerisinde ise kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenmektedir. Bu çerçevede Valiliğimizce ilimiz sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın ‘1 Aralık tarihi ile takip eden yılın 1 Nisan’ tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur” denildi.