Samsun'da tır ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Celal Demirhan (50) yönetimindeki 55 EL 041 plakalı tır, Samsun-Ordu karayolunun ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi mevkisinde, aynı yönde giden Niyazi Uzun'un (72) kullandığı 55 EV 019 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada tır sürücü Demirhan ile traktör sürücünün eşi Melahat Uzun (70) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan traktör sürücüsü Niyazi Uzun ile oğlu Ahmet Uzun (45) ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ağır olan baba-oğul buradaki müdahale sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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