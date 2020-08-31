Samsun’da toplu taşımaya ceza yağdı

Korona virüs(Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 1397 toplu taşıma aracına yasal işlem uygulandı.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce Ağustos ayı içerisinde 7 bin 920 toplu taşıma aracı kontrol edilerek ihlali tespit edilen 456 araca, Haziran ayından itibaren son üç aylık süre içerisinde ise 20 bin 982 toplu taşıma aracı kontrol edilerek ihlali tespit edilen 1397 araca gerekli yasal işlemler uygulanmıştır. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda etkili denetim programları planlanarak uygulanmaya kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

