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Samsun'da "torbacı" operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:25 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 202 kapsül sentetik hap, 6,63 gram esrar maddesi ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete götürüldü.

Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ikamette yaptıkları aramada, 5 kilo 650 gram esrar maddesi buldu.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ç. ve S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.Ç. tutuklandı, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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