Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
S.B, Ö.D. ve F.K'nin İlkadım ilçesi Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde 12 kişiye uyuşturucu sattığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlıların üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 24,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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