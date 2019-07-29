Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki ikametinden irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı ve uyuşturucu madde kullanımı için yer ve imkan sağladığı bilgisi edinilen S.K'yi ikametinin önünde yakaladı.

İkamete giren ekipler, kullandıkları uyuşturucu madde etkisi altında olan 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

3 kişi, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, "dolandırıcılık" suçundan 10 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

