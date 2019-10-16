HABER

Samsun'da "torbacı" operasyonu: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 12:38 | Son Güncelleme

Samsun'da "torbacı" operasyonu: 7 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İrtibatlı olduğu zanlılardan uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 12 kişi yakalandı. Bu kişilerin üzerinde arama yapan ekipler, 0,47 gram sentetik uyuşturucu, 56 uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza,
0,95 gram esrar maddesi ve 0,11 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Emniyete götürülen 12 zanlı, "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, söz konusu kişilere uyuşturucu sattıkları tespit edilen Mustafa A, Serhat T, Umut Eray K, Emirhan Ö, Recep Can Y, Mert Ömer G. ve Furkan O'yu gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan ekipler, 51,77 gram esrar maddesi, 378 sentetik hap, esrarlı sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 670 lira buldu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

PARTNER Hangi burç nasıl tahrik olur? Hangi burç nasıl tahrik olur?
Tanıştıkları halk otobüsünü gelin arabası yaptılarTanıştıkları halk otobüsünü gelin arabası yaptılar
50 öğrenci ’Barış Pınarı Harekatı’na gönüllü askerlik başvurusu yaparak destek oldu50 öğrenci ’Barış Pınarı Harekatı’na gönüllü askerlik başvurusu yaparak destek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Son dakika Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Sosyal medyada kara propagandaya 24 tutuklama

Antalya'da tecavüzcüsünü öldüren kadına 10 yıl hapis cezası!

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.