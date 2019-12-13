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Samsun'da "torbacı" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 13:30 | Son Güncelleme

Samsun'da "torbacı" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmanın ardından kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 25,67 gram sentetik uyuşturucu, 132 uyuşturucu etkisi gösteren sentetik hap, 45,12 gram esrar, 33 uyuşturucu hap ile 50 mermi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun uyuşturucu operasyonu

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