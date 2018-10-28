Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü öldü, yanındaki kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Tanju Çilci (28) yönetimindeki 55 FF 106 plakalı otomobil, Dikbıyık Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp yola savruldu.
Kazada, otomobil sürücüsü Çilci olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Murat Ayhan Şahin (35) yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hurdaya dönen araçta hız göstergesinin 150 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum