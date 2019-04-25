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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:25 | Son Güncelleme

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin önce yaya, ardından tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Halil İbrahim Y'nin kullandığı 34 EV 4321 plakalı otomobil, önce Ladik'teki iş yerine gitmek üzere Kavak ilçesi Aksu mevkisinde yol kenarında servis bekleyen İlyas Topuz'a (54), ardından aynı yönde seyreden Adem Karadağ yönetimindeki 36 EK 650 plakalı tıra çarptı.

Kazada, Topuz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekibince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Kavak ölümlü kaza Samsun trafik kazası

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