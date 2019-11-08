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Samsun’da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 09:55 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı Nerman Durmaz (57) ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Durmaz, yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Durmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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