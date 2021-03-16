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Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

16.03.2021 17:42 | Son Güncelleme:
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Samsun’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri yayalara çarptı.

Samsun’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri yayalara çarptı. Kazada, 1 yaya hayatını kaybederken, 1’i yaya 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi OMÜ Yerleşkesinde ışıklı kavşakta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih Murat Y. idaresindeki 55 AEC 069 plaka otomobil ile Ahmet Enes B. yönetimindeki 55 AAH 266 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Bu sırada kaza yapan araçlardan biri yayalar Zehra Atmaca (29) ve annesi Ayşegül Aydemir’e çarptı. Kazada araç sürücüleri ile her iki yaya yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan yaya Zehra Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayşegül Aydemir’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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