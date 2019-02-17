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Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 07:17 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 30.

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 30. kilometresinde gece saat 04.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Özkan Karakoç (31) 55 AAN 083 plakalı otomobili ile Kavak’tan Samsun istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra sola savrularak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada, araç sürücüsü Özkan Karakoç ile Hamit Ayyıldız (27), Salih Çakır (29), Ramazan Çelik (28) ve Serkan Bol (35) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan Ramazan Çelik kazadan bir saat sonra hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiler. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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