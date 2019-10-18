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Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 21:43 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Canik ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet G. idaresindeki 55 NJ 049 plakalı kapalı kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına yuvarlanıp ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

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