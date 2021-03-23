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Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

23.03.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 63.

Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 63. kilometresi Karadağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avni Bektaş idaresindeki 61 DF 819 plakalı otomobil havanın yağışlı ve zeminin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki bordür taşına çarptı. Kazada, araçta bulunan Hanım Bektaş yaralandı. Yaralı kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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