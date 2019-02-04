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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 00:43 | Son Güncelleme

Atakum'da otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücü ile arkasında oturan kişi ağır yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nden Bafra'ya istikametine giden Caner Recep Aktürk'ün kullandığı 55 AKT 45 plakalı otomobile, Oğuzhan Kölpe'nin kullandığı 15 NE 801 motosiklet arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan Uğur Demircioğlu ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kölpe ve Demircioğlu, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Atakum motorsiklet Samsun trafik kazası yaralı

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