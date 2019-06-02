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Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 18:11 | Son Güncelleme

Samsun’da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 31.

Samsun’da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 31. kilometresi Irmaksırtı mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Arslan yönetimindeki 61 TL 336 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Yasemin Arslan (44) ve Fatıma Ebrar Arslan (8) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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