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  4. Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi.

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Tekinasa (56) idaresindeki 55 DE 967 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada araç sürücüsü Muhammet Tekinasa ile eşi Seher Tekinasa (53) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

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