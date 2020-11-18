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Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

18.11.2020 18:45 | Son Güncelleme:
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Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Samsun Sinop karayolu Erenköy mevkisinde meydana geldi.

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Samsun Sinop karayolu Erenköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak S.(30) idaresindeki 55 ABF 199 plakalı Hyundai-Accent marka otomobil, yağmur nedeniyle ıslanan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarpıp yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan aşağı düştü. Kazada araç sürücüsü Burak S. ile birlikte Duygu S. (28) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

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