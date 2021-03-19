HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

19.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Abdullah Gül Bulvarı’nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Abdullah Gül Bulvarı’nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray K. idaresindeki 55 EE 744 plakalı otomobil yayaya yol vermek için duran Kazım K.’nın kullandığı 55 AY 613 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nuray K. ile Şerife Nur K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
Gergerlioğlu Meclis'ten ayrılmıyorGergerlioğlu Meclis'ten ayrılmıyor
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Van'daki kadın cinayetinde yeni gelişme: 4 çocuk annesi eşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Van'daki kadın cinayetinde yeni gelişme: 4 çocuk annesi eşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Arızalı telefon kavgasında polise tehdit: Bunun hesabı kesilecek

Arızalı telefon kavgasında polise tehdit: Bunun hesabı kesilecek

Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasakları Nisan'da kalkacak mı?

Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak?

Hayvanat bahçesinden geyiği kaçırıp yediler! Alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı

Hayvanat bahçesinden kaçırıp yediler: Planlanmış bir olay

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapacağım konuşma 2023'ün manifestosu olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Genç kızın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.