Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Mehmet İhsan Alver (63) idaresindeki 06 AL 1544 plakalı otomobil, Dörtyol kavşağında Ali Osman Çörtük'ün (79) kullandığı 55 GY 983 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kazada kamyonetin sürücüsü Çörtük, Vahide Çörtük (79) ve Maksut Kazım Dikmen (59) yaralandı.
Kamyonette sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Çörtük, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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