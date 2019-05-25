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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamit Seyhan idaresindeki 34 YM 9638 plakalı cip, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde önce aynı yönde seyreden Halil İbrahim Şahin'in kullandığı 52 KB 544 plakalı otomobile, ardından sağ şeritten giden İsmail Özbay yönetimindeki 61 K 3363 plakalı kamyona çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Züleyha (40) ve çocukları Ahmet Eymen Şahin (7) yaralandı.

Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Çarşamba Samsun trafik kazası Yaralamalı Kaza

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