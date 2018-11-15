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Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 20:59 | Son Güncelleme

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sedat D. yönetimindeki 55 JT 899 plakalı otomobil, Bahçeler Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Fatih G. idaresindeki 55 JU 167 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 55 JT 899 plakalı otomobildeki Ufuk K. ile Nurcan D. yaralandı.

Yaralılardan Nurcan D. otomobil içinde sıkışınca olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çağrıldı.

İtfaiye ekipleri, 20 dakikalık bir çalışma sonucu yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bafra Samsun trafik kazası yaralı

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