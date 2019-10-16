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Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 22:31 | Son Güncelleme

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vezirköprü - Havza kara yolu Kızılcaören mevkisinde, Vezirköprü istikametine giden 55 PS 797 plakalı Hamza Yiğit (23) yönetimindeki otomobil ile Havza istikametine giden 55 LR 247 plakalı Şükrü Kurt (31) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Hamza Yiğit ve otomobilinde yolcu olarak bulunan Ertuğrul Aslan (22) ile diğer otomobilin sürücüsü Şükrü Kurt ve yanındaki yolcu Murat Bircan (34) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, yaralıların hastaneye kaldırılmasından sonra Şükrü Kurt'a ait otomobil alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kazada Vezirköprü - Havza kara yolu tek yönlü trafiğe kapatılırken, yanan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

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Kaza yaralı

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