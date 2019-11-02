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Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 22:46 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Çevre Yolu üzerinde bu akşam meydana geldi.

Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Çevre Yolu üzerinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sergen U. idaresindeki 42 PC 951 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı. Kazada yaralanan Ertuğrul K.(22), Rıfat T.(18), Aykut M.U. ve Enes B.Y. , 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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