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Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 14:58 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Taflan mevkisi Sinop yolu üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Taflan mevkisi Sinop yolu üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Polat idaresindeki 34 BBM 178 plakalı otomobil, Şehit Harun Ateş Caddesi’nden gelip Taflan ışıklı kavşaktan karşıya geçmek isteyen Merve Gündoğdu yönetimindeki 55 YC 596 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Merve Gündoğdu (21) ile Emel Polat (38), Zeynep Nil Polat (4) ve Ali Yavuz Polat (3) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

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