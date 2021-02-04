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Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı

04.02.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.

Samsun’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Uzun idaresindeki 05 LS 242 plakalı otomobil, alışveriş merkezinin girişini kaçırınca aniden manevra yapmak isteyerek Ercan Korkmaz yönetimindeki 06 AOF 61 plakalı otomobile yandan çarpıp Muhsin Pınar idaresindeki 07 LPR 52 plakalı Antalya’dan Trabzon’a yük götüren kamyonun önüne düştü. Kamyonun çarparak sürüklediği 05 plakalı otomobilde bulunan Didem Uzun, Sündüz Uzun, Serhat Uzun ve çocuklar Arda Uzun ve Çağla Uzun yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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