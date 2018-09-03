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Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 00:00 | Son Güncelleme

İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Yaralıları taşımak isteyen ambulans şoförü olay yerindeki bir kişi tarafından darp edildi

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ahıska yönetimindeki 05 ET 561 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Yibitaş Kavşağı'nda Ömer Koç idaresindeki 19 HG 264 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Hatice Koç, Elif Koç Tırpancı, Beyza ve Suzan Ahıska yaralandı.

Yaralıların 112 Acil Servis ambulanslarına taşınması sırasında, ambulanslardan birinin şoförü A.T ile yaralılara yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşlardan M.K. arasında, yaralılara müdahale edilme şekli konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. ambulans şoförüne yumruk attı.

A.T, darbedilmesine rağmen görevli olduğu ambulansla yaralıları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşıdı, burada da yaralıların sedye ile servise taşınmasına yardım etti.

Daha sonra aynı hastanede A.T'ye tıbbi müdahale yapıldı. Ambulans şoförünün şikayeti üzerine M.K. gözaltına alındı.

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112 görevlisi burnundan darp Samsun şoför trafik kazası

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