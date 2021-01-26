HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da traktör uçuruma yuvarlandı: 1’ ağır 4 yaralı

Samsun’da traktör uçuruma yuvarlandı: 1’ ağır 4 yaralı

26.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Kasnakçımermer Mahallesi Sacalan mevkisinde meydana geldi.

Samsun’da traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Kasnakçımermer Mahallesi Sacalan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Taş idaresindeki 55 NT 245 plakalı traktör toprak yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, sürücü Ferhat Taş ile traktörde bulunan Ergül Taş, Hasan Ay ve Samet Ay yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Traktör sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Bursa'da panik anlarıBursa'da panik anları
03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?
1/

En Çok Okunan Haberler

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Muğla'da sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı

Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı

Bursa'da panik anları! Şiddetli lodos çatıyı uçurdu

Bursa'da panik anları

Sarıyer’de feci kaza: 1 ölü

Sarıyer’de feci kaza!

Adana'nın koronavirüs haritasında şaşırtan görüntü

Adana'nın koronavirüs haritasında şaşırtan görüntü

Çocuk istismarı içerikleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı

Çocuk istismarı içerikleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı

Malatya'da korkunç olay: Tartıştığı eşiyle görüntülü görüşme yapıp intihar etti

Tartıştığı eşiyle görüntülü görüşme yapıp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.