Samsun'da tramvay kazası: 1 yaralı

Samsun'da, tramvayın çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Tekkeköy istikametine giden, vatman S.M'nin (22) kullandığı 5525 nolu tramvay, Kılıçdede durağında, rayların üzerinden geçmeye çalışan 77 yaşındaki Sultan Teke'ye çarptı.
Tramvayın altında kalan Teke'ye, 112 Acil Servis ekipleri, bulunduğu yerde müdahale etti. Yaralanan Teke, daha sonra sağlık ekiplerinin gözetiminde tramvayın altından çıkarıldı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sultan Teke'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.
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