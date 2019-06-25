HABER

Samsun’da, TSK’daki FETÖ yapılanmasından 1 üsteğmene gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 13:33 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturmasında Samsun’da görevli 1 üsteğmen gözaltına alınarak Ankara’ya gönderildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca TSK içindeki FETÖ yapılanmasında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen kişilere yönelik gözaltı kararı verildi.

Samsun’da, TSK’daki FETÖ yapılanmasından 1 üsteğmene gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturmasında Samsun’da görevli 1 üsteğmen gözaltına alınarak Ankara’ya gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca TSK içindeki FETÖ yapılanmasında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen kişilere yönelik gözaltı kararı verildi. Söz konusu gözaltı kapsamında Samsun Sahra Sıhhiye Eğitim Merkez Komutanlığında görevli Üsteğmen F.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahallesi’ndeki evinde bu sabah gözaltına alındı. Gözaltına alınan Üsteğmen F.Ç., Samsun TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara’ya götürüldü.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
ABD Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk’ün ev hapsi kaldırıldıABD Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk’ün ev hapsi kaldırıldı
Ehliyetsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralıEhliyetsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.